К месту крупного пожара в Ленинградской области выехал поезд МЧС

В Гатчине Ленинградской области вспыхнул пожар на площади 1,9 тыс. кв. м. – горит здание в промзоне. По словам представителей комитета правопорядка и безопасности области, пожар на территории завода по производству ацетона.
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