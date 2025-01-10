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К месту крупного пожара в Ленинградской области выехал поезд МЧС

К месту крупного пожара в Ленинградской области выехал поезд МЧС

В Гатчине Ленинградской области вспыхнул пожар на площади 1,9 тыс. кв. м. – горит здание в промзоне. По словам представителей комитета правопорядка и безопасности области, пожар на территории завода по производству ацетона.

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