НБА наказала Джоэла Эмбиида техническим за размахивание полотенцем. Центровой «Сиксерс» пока не играл в новом сезоне

Лига вынесла техническое замечание в понедельник, на следующий день после того, как центровой «Филадельфии» махал полотенцем со скамейки запасных во время штрафного броска защитника «Индианы» Эндрю Нембхарда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Кафельников о том, что игроки уходят играть за Казахстан: «Они растут за наш счет, а потом Утемуратов предлагает им по 500 тысяч долларов в год»
- Мама Дениса Тена о показательном номере Медведевой: «Евгения сама захотела выступить только под произведение Дениса или связанное с его жизнью. Так и родился ее прекрасный номер»
- Макгрегор проиграл 500 тысяч долларов. Он поставил на победу Уиттакера и Холлоуэя нокаутом на UFC 308
Свежие комментарии