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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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НБА наказала Джоэла Эмбиида техническим за размахивание полотенцем. Центровой «Сиксерс» пока не играл в новом сезоне

Лига вынесла техническое замечание в понедельник, на следующий день после того, как центровой «Филадельфии» махал полотенцем со скамейки запасных во время штрафного броска защитника «Индианы» Эндрю Нембхарда.

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