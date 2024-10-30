Названы преимущества якобы прибывших на Украину войск КНДР

Якобы прибывшие на Украину войска КНДР будут выносливыми, в хорошей физической форме. Их преимущества назвал старший научный сотрудник государственного Института стратегии национальной безопасности Южной Кореи в Сеуле, сообщает Financial Times (FT).
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