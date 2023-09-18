Гендиректор «Спартака» о цели главы клуба победить в РПЛ и Кубке: «Он же не сказал, в каком году»

– В двух интервью на прошлой неделе Гильермо Абаскаль говорит о неком спортивном проекте «Спартака». Могли бы рассказать об этом – какой спортивный проект у клуба? – Прежде всего, само наличие двух больших интервью – хороший инфоповод, это подчеркивает открытость нашего клуба для прессы.