Пакистан: официальные лица сообщили, что по меньшей мере семь боевиков были убиты в районе Сураб провинции Белуджистан, трое боевиков были убиты, а два террориста-смертника и их пособник были задержаны в районе Мастунг за последние 48 часов по состоянию на послеобеденные часы по местному времени.
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