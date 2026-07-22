Пакистан: официальные лица сообщили, что по меньшей мере семь боевиков были убиты в районе Сураб провинции Белуджистан, трое боевиков были убиты, а два террориста-смертника и их пособник были задержаны в районе Мастунг за последние 48 часов по состоянию на послеобеденные часы по местному времени.