Интересная жизнь с Vera Star В Горно-Алтайске произошло поистине удивительное событие.
"Ты кто такой? Фамилия! Не слышу?": На Алтае человек похожий на Грефа сцепился с таксистами. Конфликт чуть не закончился дракой. Видео
Комментарии
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HotRS
Вы говорите страшные вещи, вы предлагаете передать власть в руки населения. Как только люди поймут основу своего Я, самоидентифицируются, управлять ими, то есть, манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело ... https://youtu.be/9VUxD5MC9l4
- YouTube
youtu
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1 час.
HotRS
Вот когда будут стоять знаки, что стоянка запрещена, тогда наезд будет обоснован. Причем знаки не аэропортом установленные, а в соответствии с постановлением администрации. А так это выглядит что все вокруг лично Грефа.
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1 час.
ч
чвсатпкьл
("Моя фамилия Греф, я собственник аэропорта) собственник аэропорта на деньги государственного банка, это вообще треш когда наконец арестуют этого мнимого приватизатора, как и всех остальных генералов из мин. обороны. Мне не нравится подобная либеральность Путина к Грефу, он сбежит при первой возможности, как и Чубайс с наворованным.🤣😂
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14 мин.
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