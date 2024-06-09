"Ты кто такой? Фамилия! Не слышу?": На Алтае человек похожий на Грефа сцепился с таксистами. Конфликт чуть не закончился дракой. Видео

HotRS Вы говорите страшные вещи, вы предлагаете передать власть в руки населения. Как только люди поймут основу своего Я, самоидентифицируются, управлять ими, то есть, манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело ... https://youtu.be/9VUxD5MC9l4 - YouTube youtu

HotRS Вот когда будут стоять знаки, что стоянка запрещена, тогда наезд будет обоснован. Причем знаки не аэропортом установленные, а в соответствии с постановлением администрации. А так это выглядит что все вокруг лично Грефа.