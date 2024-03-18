Новейший Tank 330 с 3-литровым V6 выпущен ограниченным тиражом

Tank официально сообщила, что новейший внедорожник Tank 330, который был представлен буквально на днях, будет продаваться ограниченным тиражом при помощи онлайн-заказов, а первая партия составит всего 1000 единиц.
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