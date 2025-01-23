Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 769 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ИРИНА МАЛЫШЕВА
    Да ребятки, придется всем стряхнуть пыль и лапшу с ушей трамповскую. Да как в русской пословице, долго запрягаем,зато...Кремль не принял ...
  • Геннадий Ларионов
    Думается , что оставим все бармалеям и с личными вещами на выход....... хреново оно конечно, но люди дороже.Договор по Тартус...
  • ШКИПЕР
    Скоро западные СМИ напишут, что Путин позвонил ЗЕ и просил его заключить мир."Цели достигнуты"...

Трамп написал обращение к народу России

Трамп написал обращение к народу России

ДМИТРИЙ  СМИРНОВ Я не собираюсь причинять вред России. Я люблю русский народ и у меня всегда были очень хорошие отношения с президентом Путиным — несмотря на ложь радикальных леваков о «России, России, России».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх