В Карагандинской области стартовало ОПМ «Тасымалдаушы» по проверке перевозчиков

В Карагандинской области с 28 по 30 июля проходит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Тасымалдаушы» («Перевозчик»), направленное на повышение безопасности пассажирских перевозок и снижение количества нарушений на дорогах, передает inKaragandy.