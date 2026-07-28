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Сайт города Караганды

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В Карагандинской области стартовало ОПМ «Тасымалдаушы» по проверке перевозчиков

В Карагандинской области стартовало ОПМ «Тасымалдаушы» по проверке перевозчиков

В Карагандинской области с 28 по 30 июля проходит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Тасымалдаушы» («Перевозчик»), направленное на повышение безопасности пассажирских перевозок и снижение количества нарушений на дорогах, передает inKaragandy.

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