Американский предприниматель, мультимиллиардер и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск выступил с призовом освободить Марин Ле Пен, являющуюся лидером парламентской фракции французской партии «Национальное объединение».
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