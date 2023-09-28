Крымский мост полностью закроют для движения в ночь на пятницу. Как сообщили РИА «Новый День» в Минтрансе РФ, 28 сентября на автоподходах к Крымскому мосту планируются ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 21:00 до 06:00 29 сентября.