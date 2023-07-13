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Авиакомпании «Россия» пришлось заменить самолёт из-за задымления в салоне перед взлетом в аэропорту Тюмени

Авиакомпании «Россия» пришлось заменить самолёт из-за задымления в салоне перед взлетом в аэропорту Тюмени

Следователи проводят проверку по факту задымления на борту самолета в аэропорту «Рощино» в Тюмени. Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, борт принадлежит авиакомпании «Россия».

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