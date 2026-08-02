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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Перфетти о новом контракте с «Виннипегом»: «Арбитраж плохо влияет на отношения игрока с клубом. Очень рад, что этого удалось избежать»

Форвард « Виннипега » Коул Перфетти высказался о подписании нового контракта с клубом. 24-летний канадец заключил соглашение на 5 лет и 30 млн долларов.

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