Астраханский депутат свой отпуск проводит в боевом строю на СВО

Депутат Думы Астраханской области Денис Харитонов решил провести свой отпуск на передовой. Решение присоединиться к боевым товарищам он объяснил отсутствием морального права отдыхать на морях, в кафешках или на диване в то время, когда сосед проливает кровь за спокойствие его семьи.