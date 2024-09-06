Сборник рассказов участников СВО «Жизнь за други своя» стал победителем конкурса «Книга года 2024»

Литературный сборник рассказов участников и ветеранов СВО «Жизнь за други своя», редактором которого выступил Захар Прилепин, стал победителем ежегодного национального конкурса «Книга года 2024» в номинации «Герои нашего времени».
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