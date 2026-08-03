Постпред США при НАТО: Киев до зимы не получит лицензию на производство ЗУР

По словам постпреда США при НАТО Уитакера, Вашингтон по-прежнему рассматривает возможность совместного с Украиной производства компонентов для систем Patriot, в том числе в сотрудничестве с европейскими странами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии