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Аргументы и Факты

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Пользователей Сети возмутили слова Бербок о Путине и Украине

Пользователей Сети возмутили слова Бербок о Путине и Украине

В ответ на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что российский лидер Владимир Путин «хочет уничтожить Украину», пользователи соцсети X* напомнили ей, что она ничего не сделала для урегулирования конфликта.

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