Пользователей Сети возмутили слова Бербок о Путине и Украине

В ответ на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что российский лидер Владимир Путин «хочет уничтожить Украину», пользователи соцсети X* напомнили ей, что она ничего не сделала для урегулирования конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии