Макрон заявил о готовности продолжить диалог с Путиным

Global Look Press/Panoramic/Keystone Press Agency Президент Франции Эммануэль Макрон в эфире подкаста Génération Do It Yourself (GDIY) заявил, что продолжил бы диалог с российским лидером Владимиром Путиным.
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