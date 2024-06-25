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Макрон заявил о готовности продолжить диалог с Путиным

Макрон заявил о готовности продолжить диалог с Путиным

Global Look Press/Panoramic/Keystone Press Agency Президент Франции Эммануэль Макрон в эфире подкаста Génération Do It Yourself (GDIY) заявил, что продолжил бы диалог с российским лидером Владимиром Путиным.

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