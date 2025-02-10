Bloomberg: Келлог представит план по Украине в ближайшие недели

Спецпосланник президента США по Украине генерал-лейтенант Кит Келлог представит Дональду Трампу план по урегулированию конфликта в ближайшие недели, пишет Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
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