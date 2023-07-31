Неспешный разговор

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День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне

День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне

1 августа в России отмечается памятная дата – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов.

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