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Гвардиола оценил игру Хусанова после разгрома «Ньюкасла»

Гвардиола оценил игру Хусанова после разгрома «Ньюкасла»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после крупной победы над «Ньюкаслом» (4:0) в 25-м туре чемпионата Англии оценил игру новичка команды, узбекского защитника Абдукодира Хусанова, который отыграл полный матч.

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