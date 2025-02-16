Гвардиола оценил игру Хусанова после разгрома «Ньюкасла»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после крупной победы над «Ньюкаслом» (4:0) в 25-м туре чемпионата Англии оценил игру новичка команды, узбекского защитника Абдукодира Хусанова, который отыграл полный матч.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии