Си Цзиньпин оценил важность для мира способность КНР и США сосуществовать

Смогут ли Китай и США найти правильный путь сосуществования определит мир и развитие во всем мире. Такое заявление 25 октября сделал председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительном письме в адрес участников ежегодного гала-ужина Национального комитета по американо-китайским отношениям.