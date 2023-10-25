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Си Цзиньпин оценил важность для мира способность КНР и США сосуществовать

Си Цзиньпин оценил важность для мира способность КНР и США сосуществовать

Смогут ли Китай и США найти правильный путь сосуществования определит мир и развитие во всем мире. Такое заявление 25 октября сделал председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительном письме в адрес участников ежегодного гала-ужина Национального комитета по американо-китайским отношениям.

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