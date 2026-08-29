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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Усман Нурмагомедов едва не ударил Суна Ядуна во время его празднования победы над Умаром

Усман Нурмагомедов едва не ударил Суна Ядуна после того, как китаец нокаутировал его брата Умара на турнире UFC в Шанхае.

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