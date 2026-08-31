Осенний гардероб 2026: главные тенденции, которые стоит взять на заметку

Каждый год переход от летних вещей к осенним ощущается как маленькое обновление не только гардероба, но и внутреннего состояния.
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