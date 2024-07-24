Экс-советник Эфириума Стивен Нерайофф подал иск против криптоаналитика Truth Labs на $10 млн

Экс-советник Эфириума Стивен Нерайофф требует от криптоаналитика Truth Labs компенсации в размере $10 000 000 за публичные обвинения в вымогательстве и пособничестве правительству США в организации покушения.
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