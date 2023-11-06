Украинские военные выпустили шесть ракет из РСЗО по Горловке

Украинские военные обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) утром 6 ноября, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Центре по вопросам, связанным с военными преступлениями.
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