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Адамчук подпишет с «Динамо» контракт на 2 года. Игроком интересовалась «Сибирь»

Об этом сообщает Metaratings. Стороны договорились о двухлетнем контракте. Помимо «Динамо», интерес к игроку проявляла «Сибирь».

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