«Это не отдых, а просто адище!»: русские отдохнувшие в Абхазии, советуют никогда сюда больше не возвращаться.

Последние дни августа. Сухум. Абхазия. Место, которое для многих российских туристов ассоциируется с морем, горами и приятным отдыхом, в этот раз стало декорацией для совершенно другой истории.
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