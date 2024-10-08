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Экс-министр и бывший начальник управтодора предстанут перед судом

Экс-министр и бывший начальник управтодора предстанут перед судом

В Свердловской области завершено расследование уголовных дел в отношении экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Василия Старкова и бывшего начальника регионального управления автомобильных дорог Вячеслава Данилова.

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