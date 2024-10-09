Вслед за Россией в Турции приняли решение заблокировать платформу Discord. Сервис был заблокирован по требованию прокуратуры.
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Вслед за Россией в Турции приняли решение заблокировать платформу Discord. Сервис был заблокирован по требованию прокуратуры.