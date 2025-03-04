Услуга «Единый счет» – простой способ погашения налоговых обязательств одним платежом

Государственная налоговая служба призывает налогоплательщиков воспользоваться электронной услугой «Единый счет», которая направлена ​​на совершенствование и упрощение порядка погашения налоговых обязательств путем уплаты налогов, позволяет объединить несколько платежей в один и осуществить его уплату через государственный сервис электронных платежей MPay.