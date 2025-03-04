Услуга «Единый счет» – простой способ погашения налоговых обязательств одним платежом

Государственная налоговая служба призывает налогоплательщиков воспользоваться электронной услугой «Единый счет», которая направлена на совершенствование и упрощение порядка погашения налоговых обязательств путем уплаты налогов, позволяет объединить несколько платежей в один и осуществить его уплату через государственный сервис электронных платежей MPay.
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