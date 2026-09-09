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Пожар на складе пластиковой продукции в Щелкове охватил 1800 квадратных метров

В подмосковном Щелкове возник крупный пожар на складе, где хранилась пластиковая продукция. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.

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