На Западе назвали вызвавшей раздражение США версию Зеленского о ракетах в Польше

Исследователь Пури заявил, что версией о ракетах в Польше Зеленский вызвал раздражение США Исследователь кафедры военных исследований Королевского колледжа Исследователь Пури заявил, что версией о ракетах в Польше Зеленский вызвал раздражение США Исследователь кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона Самир Пури назвал вызвавшей раздражение США версию президента Украины Владимира Зеленского о падении на территории Польши российской ракеты, поскольку она противоречит мнению Вашингтона.