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На Западе назвали вызвавшей раздражение США версию Зеленского о ракетах в Польше

На Западе назвали вызвавшей раздражение США версию Зеленского о ракетах в Польше

  Исследователь Пури заявил, что версией о ракетах в Польше Зеленский вызвал раздражение США Исследователь кафедры военных исследований Королевского колледжа  Исследователь Пури заявил, что версией о ракетах в Польше Зеленский вызвал раздражение США Исследователь кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона Самир Пури назвал вызвавшей раздражение США версию президента Украины Владимира Зеленского о падении на территории Польши российской ракеты, поскольку она противоречит мнению Вашингтона.

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