Юрий Ильинов

Всякому овощу свой фрукт или Давние размышления о наступлении на Курскую область «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать.» Виталий Кличко, мэр г. Киев Решил написать маленькую заметку по вопросу, который всегда задают «наши читатели» из-за линии фронта и некоторые недалёкие наши ура-патриоты в первых комментариях к материалам, публикуемым в нашем издании. Именно им адресован эпиграф к этому материалу. Киевский мэр очень точно выразил позицию некоторых комментаторов наших статей. Несколько раз я читал упрёк в свой адрес за то, что часто упоминаю наших бойцов-срочников, которые встретили Отборные подразделения ССО Украины в Курской области и не только их остановили, но и смогли стабилизировать обстановку на ЛБС на некоторое время. И всё же, повторюсь в который уже раз, именно подвиг этих бойцов предотвратил большие проблемы, которые могли бы возникнуть у нас в случае успеха украинской операции. Многие мысли, которые были у меня два с лишним месяца назад, я умышленно не озвучивал тогда. Просто потому, что это могло навредить нашим войскам. Противник прекрасно знает, где и как собирать разведывательную информацию. Это киношные шпионы вскрывают сейфы в штабах противника, в жизни всё проще. Больше половины секретов можно узнать из СМИ. Именно эти мысли я озвучу сейчас. Что планировали хозяева Украины Много раз я писал о том, что у Запада уже сложилось мнение о невозможности победить Россию военным путём. Война на истощение, которую сегодня ведёт Украина, так же бесперспективна. Российское ВПК сумело быстро перестроиться и сейчас снабжает армию всем необходимым в достаточном количестве. В отличие от западного ВПК, которому для этого понадобится несколько лет. А закупки боеприпасов у третьих стран — это всего лишь оттягивание окончательного краха Киева. Отсюда активизировались поиски альтернативных путей завершения боевых действий. А альтернатива в этом случае одна — переговоры. Следовательно, необходимо обеспечить такую позицию для Киева, которая позволила бы диктовать свои условия противнику. Вторжение ВСУ в Курскую область — это попытка создать именно такие условия. Проще говоря, попытка реализовать обычный бандитский сценарий. Рэкет на государственном уровне. Кстати, именно этим можно объяснить поведение украинских «военных», точнее, военных преступников, в сёлах и посёлках Курской области. Задача — запугать русских, запугать Москву. Что же планировали натовские и украинские генералы? Силы ССО Украины прорывают оборону границы и на технике врываются в населённые пункты. В образовавшийся «пролом» устремляются основные силы наступающих на тяжелой технике. Они обеспечивают оборону флангов. ССО же продолжают наступление на Курчатов и на Курск. Основное направление наступления — Курчатов. Наступление на Курск носит отвлекающий характер. Цель — заставить русских перебросить основные силы на оборону областного центра и тем самым ослабить оборону Курчатова. Основная цель всей операции — Курская АЭС. Захват станции и её минирование поставило бы Москву перед выбором: или принять условия Киева, или получить второй Чернобыль в Курской области. При этом в ВСУ прекрасно понимали, что наносить удары по собственной АЭС русские не будут. Что обеспечивало относительную безопасность захватчиков. Остальная территория Курской области в случае успеха становилась бы «обменным фондом» на территории, освобождённые на Донбассе. Те, где находятся основные залежи полезных ископаемых… Как видите, замысел был неплох. Более того, по моему мнению, с учётом недооценки сил противника нашим командованием, вполне выполнимый. Я часто пишу о хорошей работе нашей разведки, но в данном случае, опять же по моему мнению, разведчики не просчитали возможности противника. Ведь о сосредоточении группировки на границе с Курской областью было известно давно. Хотя не исключены и просчёты командования, не придавшего значения данным разведки и неправильно оценившего наступательный потенциал ВСУ. Официальных данных нет, наверное, время ещё не пришло, а на войне случается всякое.