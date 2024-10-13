Знаменитое Красное пятно Юпитера пульсирует — ученые озадачены Гигантский ураган пульсирует с периодичностью примерно в 90 дней.
Знаменитое Красное пятно Юпитера пульсирует — ученые озадачены
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Юрий Ильинов
Всякому овощу свой фрукт или Давние размышления о наступлении на Курскую область «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать.» Виталий Кличко, мэр г. Киев Решил написать маленькую заметку по вопросу, который всегда задают «наши читатели» из-за линии фронта и некоторые недалёкие наши ура-патриоты в первых комментариях к материалам, публикуемым в нашем издании. Именно им адресован эпиграф к этому материалу. Киевский мэр очень точно выразил позицию некоторых комментаторов наших статей. Несколько раз я читал упрёк в свой адрес за то, что часто упоминаю наших бойцов-срочников, которые встретили Отборные подразделения ССО Украины в Курской области и не только их остановили, но и смогли стабилизировать обстановку на ЛБС на некоторое время. И всё же, повторюсь в который уже раз, именно подвиг этих бойцов предотвратил большие проблемы, которые могли бы возникнуть у нас в случае успеха украинской операции. Многие мысли, которые были у меня два с лишним месяца назад, я умышленно не озвучивал тогда. Просто потому, что это могло навредить нашим войскам. Противник прекрасно знает, где и как собирать разведывательную информацию. Это киношные шпионы вскрывают сейфы в штабах противника, в жизни всё проще. Больше половины секретов можно узнать из СМИ. Именно эти мысли я озвучу сейчас. Что планировали хозяева Украины Много раз я писал о том, что у Запада уже сложилось мнение о невозможности победить Россию военным путём. Война на истощение, которую сегодня ведёт Украина, так же бесперспективна. Российское ВПК сумело быстро перестроиться и сейчас снабжает армию всем необходимым в достаточном количестве. В отличие от западного ВПК, которому для этого понадобится несколько лет. А закупки боеприпасов у третьих стран — это всего лишь оттягивание окончательного краха Киева. Отсюда активизировались поиски альтернативных путей завершения боевых действий. А альтернатива в этом случае одна — переговоры. Следовательно, необходимо обеспечить такую позицию для Киева, которая позволила бы диктовать свои условия противнику. Вторжение ВСУ в Курскую область — это попытка создать именно такие условия. Проще говоря, попытка реализовать обычный бандитский сценарий. Рэкет на государственном уровне. Кстати, именно этим можно объяснить поведение украинских «военных», точнее, военных преступников, в сёлах и посёлках Курской области. Задача — запугать русских, запугать Москву. Что же планировали натовские и украинские генералы? Силы ССО Украины прорывают оборону границы и на технике врываются в населённые пункты. В образовавшийся «пролом» устремляются основные силы наступающих на тяжелой технике. Они обеспечивают оборону флангов. ССО же продолжают наступление на Курчатов и на Курск. Основное направление наступления — Курчатов. Наступление на Курск носит отвлекающий характер. Цель — заставить русских перебросить основные силы на оборону областного центра и тем самым ослабить оборону Курчатова. Основная цель всей операции — Курская АЭС. Захват станции и её минирование поставило бы Москву перед выбором: или принять условия Киева, или получить второй Чернобыль в Курской области. При этом в ВСУ прекрасно понимали, что наносить удары по собственной АЭС русские не будут. Что обеспечивало относительную безопасность захватчиков. Остальная территория Курской области в случае успеха становилась бы «обменным фондом» на территории, освобождённые на Донбассе. Те, где находятся основные залежи полезных ископаемых… Как видите, замысел был неплох. Более того, по моему мнению, с учётом недооценки сил противника нашим командованием, вполне выполнимый. Я часто пишу о хорошей работе нашей разведки, но в данном случае, опять же по моему мнению, разведчики не просчитали возможности противника. Ведь о сосредоточении группировки на границе с Курской областью было известно давно. Хотя не исключены и просчёты командования, не придавшего значения данным разведки и неправильно оценившего наступательный потенциал ВСУ. Официальных данных нет, наверное, время ещё не пришло, а на войне случается всякое.
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20 час.
Юрий Ильинов
О подвиге тех, кто первым встал на пути ВСУ Первой неожиданностью для ССО ВСУ стало сопротивление необстрелянных подразделений русской армии. Солдаты срочники, местная полиция, пограничники — все, у кого было оружие, первыми преградили путь ВСУшникам. Наступление замедлилось. Мобильные группы уничтожались прямо на дорогах. Думаю, не забыли группу срочников, которые вели бои в окружении как ДРГ целый месяц, без связи и снабжения… Это промедление стало для украинской армии фатальным. Темп наступления был потерян, а на пути следования ДРГ встали свежие подразделения. Началось то, о чём сегодня сообщают все телеграм-каналы ежедневно. Началось планомерное уничтожение противника. Более того, огромное значение сыграло появление на ЛБС 810-й гвардейской бригады морской пехоты ЧФ. Против ВСУ встали опытные и обученные бойцы. Рассказывать о подвигах этой бригады особо не буду. СМИ и интернет много об этом говорят. Однако выскажу своё мнение о командирах. Я, наверное, впервые увидел то, о чём мечтал. Грамотные действия, использование фактора неожиданности, просчитанная «наглость» действий... Симфония войны в исполнении виртуозов… Точно такие же отзывы могу написать и о другой бригаде морпехов. О 155-й гвардейской бригаде морской пехоты ТФ. Думаю, выскажу мнение многих экспертов, если напишу, что курская операция войдёт в историю русской армии как одна из героических страниц истории русской морской пехоты в целом. «Чёрная пехота», уже привыкшая побеждать... Сразу вспомнился подвиг 23 морпехов-тихоокеанцев в районе посёлка Новодонецкое. Морпехи России и морпехи Украины. Русские удержали позиции, уничтожив при этом 103-х «коллег» из Украины. Хорошая привычка выработалась у морской пехоты... Как там в гимне морпехов «Шагает пехота, и твёрд её шаг. И реет над нами Андреевский флаг». Можно ли было довести дело до выполнения поставленной командованием задачи? Могли ли ВСУ взять курскую АЭС? Теоретически — да. Просто повторив операцию, которую провели русские десантники в Гостомеле в феврале-апреле 2022 года. Проще говоря, бросить 1-2 ДШБ на территорию Курчатова. Однако такой вариант ВСУ был не предусмотрен. Да и вертолётов и самолётов прикрытия столько просто нет. Как не был предусмотрен и второй эшелон наступления. Те бригады, которые подтянуты к Курской области сейчас, это скорее вариант «скорой помощи», чем «лечения». Продлить жизнь «больного», но не вылечить. Краткие выводы Операция по захвату Курской области и Курской АЭС успешно... провалена. Эйфория, которая царила на Украине в начале наступления, сменилась отчаянием. Соединения, участвующие в этом провальном наступлении, находятся в «подвешенном положении». Наступать дальше не могут и отступать тоже не могут. Русские контролируют все пути отступления своей артой и дронами. Мясорубка работает. Не лучше дела на остальной линии боевого соприкосновения. Несмотря на яростное сопротивление противника, русская армия практически ежедневно освобождает какие-то населённые пункты. При этом прекрасно понимая, что кампания в украинских и западных СМИ, распространяющих сведения о слабости ВСУ, всего лишь уловка украинской пропаганды. Я часто слышу вопрос, который волнует сегодня, наверное, большинство россиян. Когда же выгонят этих фашистов с нашей земли? Вопрос действительно актуальный и требует ответа. Не думаю, что наше командование будет тянуть с его решением. А вот конкретные сроки... Увы, но к счастью, у нас исчезла традиция «освобождать к празднику». Значит, всё будет зависеть от тех задач, которые будут поставлены перед нашими войсками. Когда-то давно один знакомый офицер употреблял одну непонятную молодым офицерам присказку: «Всякому овощу свой фрукт». Этакий эквивалент всем известного «всему своё время». Это особенно актуально во время войны. Не всё, что знаешь или предполагаешь, нужно выносить в публичную плоскость. Нужно дождаться, когда «фрукт» для «овоща» созреет...
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20 час.
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