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Царьград

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Дмитриев назвал БРИКС ключевым двигателем мировой экономики

Дмитриев назвал БРИКС ключевым двигателем мировой экономики

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал БРИКС экономическим двигателем мира на фоне заявления Владимира Путина.

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