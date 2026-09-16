Саудовская Аравия вынуждена отменить часть поставок нефти в Европу Саудовская Аравия отменила часть поставок нефти в Европу после остановки трубопровода «Восток-Зап.
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