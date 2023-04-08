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Мирошник: попытки Запада перетянуть КНР на свою сторону в конфликте на Украине будут натыкаться лишь на растущее неприятие Пекином

Мирошник: попытки Запада перетянуть КНР на свою сторону в конфликте на Украине будут натыкаться лишь на растущее неприятие Пекином

Попытки западных государств перетянуть Китайскую Народную Республику на свою сторону в украинском конфликте будут натыкаться лишь на растущее неприятие Пекином.

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