Во сколько россиянам обойдется перелет на Бали

МОСКВА, 8 августа, ФедералПресс. Чтобы стоимость авиабилетов на Бали была приемлемой, необходимо пускать на перевозку и другие авиакомпании, отметил в эфире НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии