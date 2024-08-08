Во сколько россиянам обойдется перелет на Бали

МОСКВА, 8 августа, ФедералПресс. Чтобы стоимость авиабилетов на Бали была приемлемой, необходимо пускать на перевозку и другие авиакомпании, отметил в эфире НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.