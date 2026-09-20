Европейские лидеры опасаются резкого усиления российских гибридных атак против стран НАТО после выборов, — The Telegraph

Европейские лидеры опасаются резкого усиления российских гибридных атак против стран НАТО после выборов, пишет The Telegraph.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Почему премьер Д...
- Ночью враг атаков...
- Зеленский ввёл в ...
... за все надо платят- это надо усвоить гейропке, а за русофобию- должна последовать жесточайшая кара- неотвратимая и безжалостная...