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Регионы России

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Инна Михайлова опровергла слухи об измене Стаса Михайлова

Инна Михайлова опровергла слухи об измене Стаса Михайлова

Личная помощница певца Стаса Михайлова, Инна Михайлова, через свой блог категорически отвергла обвинения в адрес супруга, связанные с слухами об измене.

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