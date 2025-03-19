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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кристапс Порзингис и Бэйлор Шайерман набрали 45 очков на двоих и помогли «Бостону» победить «Бруклин» в отсутствие лидеров команды

Лидерами команды по результативности стали центровой Кристапс Порзингис и 24-летний защитник Бэйлор Шайерман.

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