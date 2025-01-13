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Надругался над боевиками ВСУ: украинские солдаты сдались в плен русским бойцам после оскорблений офицера. Сводка СВО за 13 января

Надругался над боевиками ВСУ: украинские солдаты сдались в плен русским бойцам после оскорблений офицера. Сводка СВО за 13 января

Насильно мобилизованных жителей Украины отправили в зону боевых действий, но не сказали о том, что там их ждёт ловушка.

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