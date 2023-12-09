НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

2 подписчика

Отставка главы OpenAI Сэма Альтмана была результатом накопившихся противоречи...

Отставка главы OpenAI Сэма Альтмана была результатом накопившихся противоречи...

Отставка главы OpenAI Сэма Альтмана была результатом накопившихся противоречий с советом директоровВ ноябре причастное к миру информационных технологий сообщество с замиранием сердца следило за событиями вокруг стартапа OpenAI, создавшего ChatGPT, поскольку конфликт совета директоров с генеральным директором Сэмом Альтманом (Sam Altman) привёл к отставке последнего, но после переговоров он был восстановлен в должности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх