Отставка главы OpenAI Сэма Альтмана была результатом накопившихся противоречи...

Отставка главы OpenAI Сэма Альтмана была результатом накопившихся противоречий с советом директоровВ ноябре причастное к миру информационных технологий сообщество с замиранием сердца следило за событиями вокруг стартапа OpenAI, создавшего ChatGPT, поскольку конфликт совета директоров с генеральным директором Сэмом Альтманом (Sam Altman) привёл к отставке последнего, но после переговоров он был восстановлен в должности.