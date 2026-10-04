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Южная Корея обыграла Японию в финале Азиатских игр – победа освобождает корейцев от военной службы. Они выиграли турнир 4-й раз подряд

Сборная Южной Кореи обыграла Японию в финале Азиатских игр (1:0). Победный гол забил форвард « Суонси » Ом Чжи Сун.

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