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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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ВДНХ открыла спецпроект «Народный альбом: 85 лет историй»

ВДНХ пригласила всех желающих принять участие в памятном проекте «Народный альбом: 85 лет историй». Его цель — показать главную выставку страны глазами обычных людей и сохранить ее историю для будущих поколений.

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