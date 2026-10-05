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Происшествия

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Глава СК России поручил доложить о ходе проверки ситуации с новорождённой, помещённой в социальное учреждение в Москве

Глава СК России поручил доложить о ходе проверки ситуации с новорождённой, помещённой в социальное учреждение в Москве

В эфире правовой программы на федеральном телеканале вышел сюжет о ситуации с новорождённой в столице, от которой отказалась биологическая мать, дав нотариальное согласие на ее удочерение семейной парой.

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