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Обходят защиту. «МегаФон» рассказал о схеме телефонных мошенников с «хитрыми» номерами

Мошенники, использующие звонки для хищения денег у граждан, начали подменять номера телефонов на иностранные, но визуально схожие с российскими, узнал «Коммерсант» из презентации «МегаФона» на уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».

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