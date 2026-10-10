В Польше после нападений на школы заговорили о «российском следе»

Причастность России к информационной активности вокруг серии нападений и угроз в школах, допустили польские власти, — об этом заявил министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк 10 октября, сообщает RMF24.
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