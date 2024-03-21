Крутой «Берег»: Днепровскую флотилию усилит артиллерия и морпехи

Днепровскую флотилию усилят береговой артиллерией и морской пехотой. В составе вновь сформированного объединения появятся 130-мм самоходные артиллерийские установки А-222 «Берег», сообщили «Известиям» источники в Минобороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии