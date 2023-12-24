В МИД назвали пещерной русофобией высказывания политика из Эстонии о выборах РФ

Заявление руководителя парламентской партии Isamaa ("Отечество") и бывшего главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу о том, что следует запретить открывать участки для голосования в российских посольствах в странах Евросоюза, идут в русле "пещерной русофобии".